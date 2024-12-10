Овчинский: в Даниловском районе на юге Москвы построили детсад на 100 малышей

Подошло к концу возведение частного детского сада, рассчитанного на 100 мест, в составе жилого комплекса на юге столицы, сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Здание находится в Даниловском районе по адресу: ул. Мустая Карима, д. 12, корп. 7.

«Частный детский сад площадью порядка 1 тыс. кв. м занимает первые два этажа жилого комплекса и рассчитан на 100 воспитанников. Он сможет принять четыре группы детей. В учреждении есть отдельные спортивный и музыкальный залы, просторная соляная пещера для профилактики простудных заболеваний. Также в саду организованы исследовательская лаборатория, сенсорная комната с пузырьковыми колоннами и светящимся сухим бассейном», — прокомментировал Овчинский.

Детсад станет частью формирующейся социально-бытовой инфраструктуры нового ЖК. Также на прилегающей территории оборудовали игровые площадки для активных игр и разбили цветочные клумбы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в 2025–2027 годах в столице появится 200 объектов образования.