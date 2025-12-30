Овчинский: в Даниловском районе Москвы будет культурно-выставочное пространство

Возле Павелецкой набережной в южной части Москвы появится общественное культурное пространство, включающее два выставочных зала общей площадью порядка 160 кв. м. Об этом сообщил министр правительства столицы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.

Помещения для экспозиций будут организованы в жилом квартале Pave, строящемся в Даниловском районе по адресу: 2-й Павелецкий проезд, вл. 4/6. Архитекторы разместили залы на первых этажах зданий, что значительно расширит возможности для отдыха и досуга будущих жителей.

«Культурное пространство будет состоять из двух залов на 94,8 и 62,6 квадратных метра с панорамными окнами. В каждом из них будут предусмотрены отдельные комнаты для персонала и залы для подготовки экспонатов. Выставочное пространство также будет отличаться своей многофункциональностью. Оно запроектировано так, что можно будет комфортно проводить культурные и образовательные мероприятия: лекции, семинары, мастер-классы, презентации», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Подобные пространства служат площадками для важных городских и авторских проектов, что увеличивает возможности для творческого роста москвичей, включая детей и подростков. Поэтому формирование таких объектов является одним из приоритетов градостроительной политики столицы.

В настоящее время девелопер Forma уже ведет строительные работы в рамках второй очереди жилого комплекса Pave. На территории осуществляется разработка котлована, устройство буронабивных свай. Работы по возведению стены в грунте полностью завершены. На площадке устанавливается макет фасада с последующим монтажом его подсветки.

В составе жилого комплекса запланировано 843 квартиры, развитая внутренняя инфраструктура: зоны для прогулок, спортивные и игровые площадки, специальные маршруты для выгула домашних питомцев. На первых этажах зданий расположатся коммерческие помещения — магазины и кафе.