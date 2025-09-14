Овчинский: свыше 30 стройплощадок Москвы украсили поздравлениями ко Дню города

К приближению 878-летия столицы более 30 строительных объектов по всему городу украсили тематическими поздравлениями. На ограждениях и баннерных сетках появились праздничные надписи, посвященные Москве, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

В числе знаковых объектов, затронутых оформлением, — жилой комплекс на Лужнецкой набережной, здание Ленинградского вокзала, Международная академия хоккея имени Овечкина, а также многие другие стройплощадки в разных районах столицы.

«Этот проект — не просто праздничное украшение города, а важный символ единства горожан и строительного сообщества. Через поздравления мы показываем, что каждая стройка — это вклад в будущее нашей столицы, выражение любви к городу и заботы о его развитии. Строительная отрасль Москвы работает над созданием современной, комфортной и вдохновляющей среды, и День города — прекрасный повод напомнить об этом каждому жителю», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Овчинский уточнил, что в акции участвовали более 30 девелоперов.

Среди надписей на строительных ограждениях можно увидеть такие поздравления, как: «С днем рождения, Москва! Строим так, что в этот город влюбляются навсегда», «С днем рождения, Москва! Строим так, что в этот город влюбляются с первого взгляда» и «С днем рождения, Москва! Строим город, который вдохновляет».

Оформление стройплощадок стало частью общегородского праздника. Проект наглядно показывает, как градостроительная политика Москвы сочетает современные подходы к развитию инфраструктуры с сохранением традиций и созданием праздничной атмосферы.