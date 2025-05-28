Овчинский сообщил о расселении 37 домов в центре Москвы по реновации

В Центральном административном округе (ЦАО) Москвы с начала старта программы реновации жилья уже переселили 37 старых домов. Семьи получили новые квартиры с улучшенной отделкой. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

«Первый жилой комплекс в Мукомольном проезде был передан под заселение в 2019 году. Сегодня количество заселяемых новостроек в округе достигло восьми. Новоселье в квартирах отпраздновали все жители 37 полностью расселенных старых домов. В частности, в Пресненском районе переехали жители 24 зданий, по пять домов расселили в Таганском и Басманном и еще три — в Красносельском. Для переехавших жителей город бесплатно предоставлял грузчиков и автомобиль в рамках сервиса „Помощь в переезде“. Оставить заявку на него можно как на портале mos.ru, так и в центрах информирования по переселению», — рассказал Овчинский.

Все семьи, получившие новое жилье в рамках программы реновации, получили равнозначные квартиры, но с улучшенной отделкой. Для удобства населения в жилье сразу установили сантехнику и осветительные приборы.

В общей сложности в ЦАО под расселение попадают 110 домов старого фонда. Квартиры в новых домах по программе реновации получат более 16,5 тысячи москвичей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о переселении по программе реновации в районе Покровское-Стрешнево.

Подробно изучить информацию о программе реновации можно на официальном городском портале mos.ru. Программа реновации столичного жилья стартовала с августа 2017 года. Она касается около одного миллиона человек. Всего за период реализации программы в Москве планируют расселить 5175 домов.

Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы возведения жилья соответствуют целям и инициативам национального проекта «Инфраструктура для жизни».