Овчинский: по реновации в Люблине возводят 10 новостроек

На юго-востоке столицы в районе Люблино появится десять новостроек по программе реновации. В общей сложности их суммарная площадь составит почти 340 тыс. кв. м, сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Так, в Люблине четыре дома возводят на ул. Люблинской, еще два — на Краснодарской. По одному жилому комплексу строится на ул. Верхние Поля, Совхозная, Судакова и в Спортивном проезде, уточняется в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики Москвы.

«В десяти жилых комплексах, возводимых в Люблине, суммарно предусмотрено свыше трех тысяч квартир с готовой улучшенной отделкой по стандартам программы реновации. В подъездах оборудуют помещения для консьержей, колясочные, пассажирские и грузовые лифты. Жилые комплексы возводят в районе с качественной городской и транспортной инфраструктурой. Недалеко находится станция метро „Люблино“, а также платформа Люблино и депо второго Московского центрального диаметра. Кроме того, рядом расположены учебные заведения, учреждения здравоохранения, магазины, кафе и другие объекты социально-бытового назначения», — приводит слова Овчинского пресс-служба департамента.

Первые этажи сделают нежилыми — в будущем на них откроются предприятия социально-бытового назначения. Придомовую территорию новостроек благоустроят: высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники, оборудуют детские и спортивные площадки, а также зоны отдыха для горожан.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о применении префаб-технологий при строительстве домов по программе реновации.

Вся информация о программе реновации представлена на портале mos.ru. Подробнее о квартирах и домах по программе можно узнать по ссылке.

Программу реновации утвердили в столице в 2017 году.