Овчинский: по проекту КРТ реорганизуют участок в районе Отрадное

Власти Москвы одобрили план комплексного развития территории (КРТ) в районе Отрадное, который находится в Северо-Восточном административном округе (СВАО). Такое решение было принято на уровне городского правительства, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.

«Проект комплексного развития территории в Отрадном на северо-востоке столицы предусматривает реорганизацию участка площадью 0,34 га. Здесь планируется построить жилье для реализации программы реновации. Общая площадь новостроек составит около 13,8 тыс. кв. м, а квартир — почти 8,5 тыс. кв. м. В них смогут переехать примерно 300 москвичей. Первые этажи займут предприятия торговли, общепита, а также службы сервиса, что гарантирует новоселам получение востребованных услуг в шаговой доступности», — приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики города Москвы.

Он уточнил, что на прилегающей территории будет проведено благоустройство и озеленение. Реализация всего проекта займет шесть лет. Участок, отведенный под редевелопмент, находится по адресу: Отрадный проезд, вл. 4А. Вблизи расположены школы, детские сады, взрослые и детские поликлиники, медицинские и ветеринарные центры, спортивные объекты, магазины, кафе и прочая городская инфраструктура.

В рамках программы КРТ на территориях бывших промзон, а также на неэффективно используемых и пустующих землях создаются комфортные городские пространства, которые гармонично встраиваются в общую городскую среду. На сегодняшний день в Москве на различных этапах разработки и реализации находится 336 проектов комплексного развития территорий общей площадью свыше 4,2 тыс. га. Данная программа реализуется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.