Овчинский: по проекту КРТ на улицах Ярославской и Космонавтов выполнят благоустройство

В рамках проекта комплексного развития территорий (КРТ) в Алексеевском районе на северо-востоке столицы реорганизуют три участка общей площадью 1,7 га, где проведут комплексное благоустройство, сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.

Проект данного решения был размещен на сайте mos.ru. Участки расположены в Алексеевском районе Северо-Восточного административного округа рядом с проспектом Мира, в шаговой доступности от метро «ВДНХ» Калужско-Рижской линии по адресам: ул. Ярославская, вл. 9, корпус 2, и ул. Космонавтов, вл. 2А.

«Программа КРТ позволяет не только обновлять фонд недвижимости, но и благоустраивать общественные пространства, а значит, повышать качество городской среды. Подобный проект проработан в Алексеевском районе. На площадке на Ярославской улице построят улично-дорожную сеть и оборудуют плоскостную парковку на 92 машино-места. Две другие, расположенные ближе к улице Космонавтов, отведут под комплексное благоустройство. На одном из участков также сохранят тепловые пункты. Реализация проекта КРТ займет три года», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

В рамках программы КРТ в бывших промзонах, на неэффективно используемых и незастроенных участках формируются привлекательные городские пространства, которые органично интегрируются в общегородскую ткань. Сейчас в столице на разных стадиях проработки и реализации находится почти 400 проектов КРТ общей площадью около 4,5 тыс. га. Реализуется программа по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.

Кроме того, в Алексеевском районе построят еще один дом по программе реновации. Согласно градостроительному плану земельного участка по адресу: ул. Новоалексеевская, вл. 19, корп. 1, возведут дом с благоустроенной территорией, пешеходными зонами, зелеными пространствами, детской и спортивной площадками. Предельная площадь новостройки составит 11 тыс. кв. м.