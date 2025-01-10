Овчинский: первый дом по программе реновации сдали в Алтуфьевском районе

Первую новостройку по программе реновации возвели в Алтуфьевском районе на северо-востоке Москвы, заявил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

ЖК расположен по адресу: Алтуфьевское ш., д. 53, к. 1, 2. Общая площадь дома составляет свыше 145 тыс. кв. м. В пешей доступности находится станция метро «Отрадное», платформа Дегунино МЦД-1, детские сады и школы, медучреждения и магазины.

«В новостройке предусмотрено 1373 квартиры общей площадью свыше 76,8 тыс. кв. м. Из них 19 предназначены для маломобильных горожан: в них увеличена ширина коридоров и дверных проемов, а также установлена специальная сантехника. Первые этажи сделали нежилыми. Там смогут открыть объекты социально-бытового назначения, в том числе аптеки, частные медицинские клиники, досуговые центры для детей», — отметил Овчинский.

Здания отделаны трехслойными панелями с облицовкой из керамического кирпича. Предусмотрена установка кронштейнов для кондиционеров. Входные зоны оборудованы витражными окнами.

Придомовая территория благоустроена: выполнены работы по озеленению, установлено наружное освещение, оборудованы шесть игровых площадок с безопасным покрытием, а также три зоны отдыха.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин на своем выступлении перед депутатами Московской городской Думы с отчетом о результатах деятельности правительства Москвы за 2024 год отметил, что программа реновации ветхого и морального устаревшего жилья будет выполнена к 2032 году.

Полная информация о программе реновации размещена на интернет-портале mos.ru.