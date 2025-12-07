Овчинский: общественное пространство обустроят возле станции метро «Марьино»

В столичном районе Марьино вблизи одноименной станции метро в рамках проекта КРТ планируется реорганизовать неэффективно используемый участок, сказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.

Проект данного решения размещен на портале mos.ru.

«В Юго-Восточном административном округе планируетсяреорганизовать участок площадью 1,71 га вблизи станции „Марьино“ Люблинско-Дмитровской линии метро, на пересечении с Новочеркасским бульваром. Здесь появится комфортное общественное пространство. На площадке разместят малые архитектурные формы, проложат пешеходные дорожки, внутриквартальные проезды и сформируют зеленую зону для прогулок. Доминантой обновленной территории станет ярмарочный комплекс. Его обустроят на месте ларьков, магазинов и других морально устаревших торговых объектов», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Известно, что в столице в рамках программы КРТ в бывших промзонах, на неэффективно используемых и незастроенных участках формируются привлекательные городские пространства. На сегодняшний день в городе на разных стадиях проработки и реализации числится 336 проектов КРТ общей площадью свыше 4,2 тыс. га.

Программа реализуется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.