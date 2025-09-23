Овчинский: на западе столицы построят многофункциональный комплекс по проекту КРТ

Многофункциональный комплекс планируется построить на западе столицы рядом с МКАД по программе комплексного развития территорий (КРТ). Соответствующий проект решения размещен на сайте правительства Москвы, заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.

Известно, что каждый проект КРТ прорабатывается городом с учетом потребностей столичных районов в той или иной инфраструктуре.

«В Солнцеве на улице Матросова, по соседству с территорией, на которой по другому проекту КРТ построят жилье для реализации программы реновации, реорганизуют участок площадью 0,56 га. На нем возведут многофункциональный комплекс площадью 19,7 тыс. кв. м. В здании разместят офисы, отделения банков, магазины, другие организации и службы, услуги которых будут востребованы в районе. Для удобного подъезда к комплексу построят новые локальные дороги. Объем инвестиций в развитие площадки оценивается в 5,05 млрд рублей, а ожидаемый ежегодный бюджетный эффект — 228,12 млн рублей. В результате реализации проекта здесь будет создано более 500 рабочих мест», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Участок, отведенный под редевелопмент по проекту КРТ, отличается выгодным расположением. Он расположен недалеко от МКАД и станции Мещерская МЦД-4. Реализовать проект планируется в течение 6 лет.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о комплексном развитии трех участков нежилой застройки в Пресненском и Хорошевском районах.