Овчинский: на западе Москвы строится школа на 775 учеников

На западе столицы в районе Очаково-Матвеевское в составе ЖК «Матвеевский парк» строят общеобразовательную школу на 775 мес. На данный момент на объекте проводят монолитные работы, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Объект возводят по адресу: Очаковское шоссе, з/у 11Б. Здание составят два основных прямоугольных блока со скошенными углами. Они будут соединяться в центральной части. Девелопер проекта — компания ПИК.

«Общая площадь здания составит более 23,8 тыс. кв. м. Блок средней школы будет переменной этажности от двух до 3 этажей, а начальная школа запроектирована одноэтажной. Учреждение рассчитано на 31 класс», — сказал Овчинский.

Он уточнил, что после окончания строительства здание будет передано инвестором в образовательную систему города в рамках договора участи в развитии инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры застраиваемой территории столицы.

Благодаря расположению младших классов на первом этаже, а на втором и третьем — старших, получится не допустить пересечение потоков. Также это позволит в центральной части школы сформировать медиатеку, спортзалы, гардеробы, специализированные учебные кабинеты и общедоступные пространства.

На территории учреждения будут обустроены беседки, лавочки и места для игр. Запланирована высадка кустарников и деревьев, разбивка цветников и газонов. Также смонтируют наружное освещение, устроят тротуары и проезды. На территории школы создадут условия для людей с ОВЗ.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал, что в районе Очаково-Матвеевский построят жилье, производственные и социальные объекты. В общей сложности возведут порядка 3,4 млн кв. м недвижимости.