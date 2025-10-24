Овчинский: на западе Москвы появится прогулочная зона на берегу реки Очаковки

В столичном районе Очаково-Матвеевское ЗАО до конца года завершится благоустройство на берегу реки Очаковки, где появится новая прогулочная зона для отдыха всех жителей района, поделился министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Проект реализуется в рамках строительства ЖК «Level Мичуринский» по адресу: ул. Озерная, вл. 7.

«На западе столицы инвестор планирует создать 200-метровый спуск к реке Очаковке, который будет проходить вдоль жилого комплекса. Для удобства жителей на протяжении всего маршрута предусмотрены зоны отдыха с комфортными скамейками, продумано освещение и озеленение. В проект входят дорожки из террасной доски, деревянные лавочки, а также оборудованный выход к воде и пандусы для доступа к набережной с коляской. В нижней части спуска будет обустроена смотровая площадка с видом на реку, доступная для всех жителей района. Завершить благоустройство застройщик планирует до конца текущего года», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Уточняется, что на территории, прилегающей к ЖК, будет установлен сухой фонтан, который будет оснащен встроенной подсветкой, безопасен для детей и не потребует ограждений, что позволит эксплуатировать его как интерактивный объект для отдыха в теплое время года.

Также на закрытой территории ЖК будет находиться пешеходный мост длиной 155 м.

Жилой квартал, расположенный в русле реки Очаковки, состоит из 13 домов, три из которых уже введены в эксплуатацию, а остальные находятся на различных стадиях строительства.

Общая площадь застройки составляет свыше 250 тыс. кв. м.