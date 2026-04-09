Овчинский: на востоке Москвы строят дом по проекту «Московские кварталы»

В рамках городского проекта «Московские кварталы» сейчас идут монолитные работы при возведении жилого дома, расположенного в Восточном районе столицы (ВАО). Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

«Строительная площадка расположена по адресу: улица 9 Мая, з/у 24. Там возведут односекционную новостройку. Общая площадь жилого комплекса составит более 13,7 тыс. кв. м. Всего в доме запроектировано 152 квартиры совокупной площадью почти 8 тыс. кв. м», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Овчинский уточнил, что сейчас на объекте идут монолитные работы.

Дом возводят из высокопрочных материалов с внедрением энергоэффективных решений. Внешняя отделка новостройки будет выполнена по методу навесного вентилируемого фасада. Это обеспечит жильцам улучшенную тепло- и шумоизоляцию, а также позволит воздуху свободно циркулировать и выводить лишнюю влагу от утеплителя, что продлит срок службы здания.

Фасады новостройки облицуют керамогранитной плиткой шафраново-желтого цвета. В качестве дополнения к основному оттенку используют панели серых (разных тонов) и белых цветов. При этом здание гармонично вольется в окружающую архитектурную среду, ведь индивидуальный проект был разработан с учетом особенностей соседней застройки.

На территории рядом с домом проведут комплексное благоустройство. В его рамках появится многофункциональная общественная зона. На безопасном резиновом покрытии обустроят одну детскую площадку и одну спортивную — для активного отдыха на свежем воздухе. Также будет организовано отдельное пространство для тихого отдыха.

В доме от «Московских кварталов» на первом этаже запланированы нежилые помещения. Здесь в будущем смогут открыться объекты социально-бытового назначения: продуктовые магазины и пункты выдачи заказов, кофейни, аптеки и другие сервисы. А на подземном уровне спроектирован удобный и безопасный паркинг для автомобилей.

Новостройку возводят в районе с уже сложившейся развитой инфраструктурой: в пешей доступности (не более десяти минут) находятся школы и детские сады, городские поликлиники, торговый центр и спортивный комплекс на базе Москомспорта.

Отдельное преимущество этой локации — соседство с зелеными зонами. Район окружают сразу два живописных природных массива: к югу — Горенский лесопарк с рекой Горенкой и Мазуринским озером, а к северу — национальный парк «Лосиный Остров», крупнейший лесной массив Москвы. Их связывает водная артерия — Восточный водопроводный канал, являющийся частью канала имени Москвы и индустриальным памятником эпохи великих советских строек.

Квартиры в доме на улице 9 Мая, владение 24, можно будет купить на сайте москварталы.рф. Там же доступна информация и о других предложениях городского застройщика.

Проект «Московские кварталы» город запустил в конце мая 2025 года. Это программа продажи комфортного жилья в современных комплексах, которые строятся одновременно с созданием качественной городской инфраструктуры. При этом власти полностью контролируют все этапы строительства — от планировки территории и проектирования до сдачи дома в эксплуатацию и передачи под заселение. Застройщиком в рамках проекта выступает Московский фонд реновации жилой застройки.

Проект закладывает основы квартального подхода: жилые дома возводят вместе с объектами социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры. На прилегающей территории формируют безбарьерную среду, а во дворах устанавливают детские и спортивные площадки, создают зоны для прогулок и отдыха.

Приобрести квартиру в домах от «Московских кварталов» на этапе строительства можно по договору долевого участия, а в уже готовых зданиях — по договору купли-продажи. Всю актуальную информацию и свежие новости о проекте можно найти на сайте москварталы.рф.

На объекты городского застройщика при государственной поддержке действует программа льготного ипотечного кредитования — в частности, семейная ипотека.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы строительства жилой недвижимости соответствуют инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».