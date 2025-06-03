Овчинский: на стройке образовательного комплекса в Марьине завершили монолитные работы

В столичном районе Марьино завершено устройство монолитного каркаса здания образовательного комплекса, в состав которого войдут детский сад на 190 мест и школа на 875 мест, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Владислав Овчинский.

Здание переменной этажности (3-4 этажа) возведут в составе жилого комплекса «Квартал Домашний» по адресу: ул. Донецкая, вл. 30.

«В образовательном комплексе общей площадью 22,8 тыс. кв. м гармонично совмещены школьное и дошкольное отделения. Детский сад рассчитан на 8 групповых ячеек. Особенностью школьной части станут 2 зала для проведения мероприятий. Предусмотрены лабораторно-исследовательские комплексы, медиатека. Сейчас на строительной площадке застройщик завершает работы по устройству внутренней и наружной кладки, готовится приступить к монтажу окон и витражей. Также идет монтаж системы отопления. После завершения строительства, запланированного на 2026 года, образовательный объект будет передан в столичную систему образования», — приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

Помимо стандартных групповых помещений со спальнями, игровыми, раздевалкой, туалетом и буфетной, в детском саду появятся музыкальный и физкультурный залы.

В школьном блоке предусмотрены универсальные и специализированные учебные кабинеты, гимнастический зал и 2 спортивных.

На прилегающей территории выполнят комплексное благоустройство с использованием гипоаллергенного озеленения. Воспитанникам детского сада отдадут северную часть участка — здесь для них обустроят спортивные площадки и прогулочные зоны. Школьники смогут играть и заниматься на турниках, расположенных в восточной части участка застройки.

Проект «Квартал Домашний» возводится в 7 минутах ходьбы от станции Курьяново МЦД-2, рядом с набережной Москвы-реки и парком 850-летия Москвы — одним из самых зеленых в столице. Жителям будет доступна развитая инфраструктура района, в том числе магазины, салоны и кафе, разместившиеся в ранее построенных домах проекта «Домашний».

Возведение в Москве социальных объектов соответствует целям и инициативам национального проекта «Инфраструктура для жизни».