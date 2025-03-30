Храм святого апостола Андрея Первозванного достроят в 2026 году

В столичном районе Люблино идет возведение строительство храма в честь святого апостола Андрея Первозванного, поделился руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Он находится по адресу: ул. Ставропольская, владение 25.

«Храм с пристроенной звонницей будет вмещать 790 прихожан. Внутри предусмотрены зал приходских собраний, инженерно-технические помещения, на первом этаже — молельный зал и алтарная часть. Для доступа маломобильных граждан оборудуют пассажирский лифт. Храм и звонница уже смонтированы, завершаются работы по кровле, строители приступают к монтажу внутренних инженерных систем и отделочным работам. Строительство планируется завершить в 2026 году», — отметил Овчинский.

В основу образа храмового комплекса принята стилистика самобытной архитектуры раннемосковских церквей XV–XVI веков.

При участии Департамента градостроительной политики города Москвы в рамках реализации программы строительства храмовых комплексов на территории города с 2014 года построено 120 объектов, 13 из них — на территории Юго-Восточного административного округа.