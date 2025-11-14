Овчинский: фасадные работы завершили в двух корпусах технопарка «Алабушево»

Фасадные работы завершили в научно-производственных корпусах второй очереди столичного технопарка «Алабушево». Три корпуса первой очереди общей площадью свыше 53,5 тыс. кв. м построили в 2024 году, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства города, Владислав Овчинский.

Два новых корпуса технопарка расположены в районе Силино (ЗелАО) по адресу: проспект Генерала Алексеева, владение 17–19.

Девелопером проекта выступает компания Capital Group. Здания возводят в рамках второй очереди строительства технопарка «Алабушево». Промышленный парк строится на территории Особой экономической зоны «Технополис Москва» в рамках городской программы стимулирования создания мест приложения труда.

«Внутри двух научно-производственных корпусов общей площадью более 32 тыс. кв. м разместят просторные производственные блоки со вторым светом. Для удобства персонала там запланировали административно-бытовые помещения с офисами, переговорными и комнатами отдыха», — рассказал Овчинский.

Он подчеркнул, что на третьем этаже предусмотрены склады для хранения готовой продукции. Здания технопарка строятся в формате light industrial, что позволяет создавать пространства, легко адаптируемые под различные виды производств. Помимо научно-производственных корпусов, в рамках второй очереди возводится 7-этажное офисное здание. Общая площадь всех трех корпусов составит более 54 тыс. кв. м.

На прилегающей территории появится паркинг для грузового и легкового транспорта, здесь также создадут комфортные места для погрузки.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолия Гарбузова, технопарк «Алабушево» — один из ключевых проектов, реализуемый в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда. его общая площадь превышает 100 тыс. кв. м. После завершения строительства здесь будет создано более 2,5 тыс. новых рабочих мест.

Технопарк «Алабушево» располагает хорошей транспортной доступностью благодаря близости к ЦКАД, Ленинградскому и Пятницкому шоссе.

