Овчинский: дистанционное управление кранами снизит травматизм на стройке

В Москве в рамках пилотного проекта стартовало внедрение передовой системы дистанционного управления башенными кранами. Эта инновация дает возможность крановщикам работать из безопасного дистанционного пункта, применяя современные технологии видеомониторинга и трехмерного контроля, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Технология функционирует через защищенные каналы связи и создает ультракомфортные рабочие зоны для операторов, включая VR-тренажеры для их подготовки.

«Внедрение дистанционного управления строительными кранами — это важный шаг в цифровой трансформации строительной отрасли столицы. Эта система повысит безопасность на строительных площадках, полностью исключая риск падения оператора из кабины и минимизируя влияние человеческого фактора. Ожидается, что благодаря новой технологии простои персонала сократятся до 40%, а скорость производственных операций увеличится в среднем на 10%», — приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

Овчинский уточнил, что дистанционное управление кранами поспособствует ускорению возведения нового корпуса Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.

За счет применения камер высокого разрешения и сенсоров контроля оператор получает полную панораму рабочей области без слепых зон. Интегрированные системы искусственного интеллекта автоматически сигнализируют о потенциальных столкновениях и перегрузках, а специальные датчики фиксируют перемещения людей в зоне работы крана.

Департамент градостроительной политики Москвы продолжает планомерную работу по цифровизации строительной отрасли, концентрируясь на повышении уровня безопасности, производительности и качества выполнения градостроительных проектов столицы.

