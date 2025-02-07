Овчинский: детсад с бассейном в Молжаниновском районе готов более чем на 70%

Продолжается строительство детского сада в Молжаниновском районе. На сегодняшний день здание готово более чем на 70%, заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Детсад рассчитан на 350 дошкольников. Сейчас в здании будущего детского сада идет чистовая отделка, завершаются фасадные работы, монтаж внутренних инженерных систем

«Детский сад на 350 мест строится на земельном участке площадью 1,14 га в Молжаниновском районе на севере столицы. В здании площадью 4,7 тыс. кв. м будут расположены 14 групповых ячеек, бассейн, кабинеты для развивающих занятий, физкультурный и музыкальный залы, пищеблок полного технологического цикла и медицинский пункт. Помещения для самых младших дошкольников разместятся на первом этаже. В здании также установят лифт. Девелопер возводит садик по договору с городом и по завершении строительных работ объект будет передан в систему столичного образования», — поделился Овчинский.

Для облицовки фасада здания используются керамогранитная и клинкерная плитка, а также декоративная фасадная штукатурка. На прилегающей территории девелопер проведет комплексное озеленение, оборудует 14 прогулочных зон для групп, а также две спортивные площадки.