Овчинский: бульвар с местами для отдыха и работы появится в Марьиной Роще

В рамках возведения жилого комплекса в Марьиной Роще девелопер обустроит общественное пространство с фотозонами и «зелеными кабинетами». Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Новый пешеходный бульвар создается на Полковой улице, между двумя очередями строящегося жилого квартала PRIDE. Он расположен в 15 минутах ходьбы от станции «Марьина Роща» Большой кольцевой и Люблинско-Дмитровской линий метрополитена.

«Протяженность пешеходного бульвара составит 155 м. Здесь установят световые деревья, скамьи для тихого отдыха горожан, стойки с качелями и гамаками, а также фототочку — инсталляцию в виде рамки телефона на каменном основании. Главная изюминка нового общественного пространства — „зеленые кабинеты“ для работы на свежем воздухе. Они будут огорожены живой изгородью из густого кустарника, внутри установят скамьи и столики для работы с ноутбуком. Для озеленения территории девелопер планирует высадить несколько сотен кустарников и деревьев, установить деревянные настилы с клумбами из многолетников», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Овчинский уточнил, что завершить работы по благоустройству бульвара планируется до конца текущего года.

Концепцию благоустройства подготовило бюро APEX. Для прогулочной аллеи был выбран бионический стиль. Малые архитектурные формы и пешеходные дорожки будут созданы из экологичных материалов: металла, дерева, каменной крошки и гальки. Пешеходное пространство задумано как место притяжения для местных жителей, предназначенное для спокойного отдыха и работы.

Девелопером проекта является компания PIONEER.