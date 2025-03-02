Овчинский: более 11 тыс семей получили помощь города при переезде в 2024 году

В прошлом году более 15 тыс. семей переехали в новые квартиры, при этом свыше 11 тыс. из них воспользовались сервисом «Помощь в переезде». Этот сервис предоставляет бесплатные услуги грузчиков и автотранспорта для перевозки вещей, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Сервис «Помощь в переезде» доступен для всех жителей, заключивших договор на новое жилье в рамках программы реновации. Подробнее о сервисе можно узнать на сайте: https://www.mos.ru/services/pomoshch-v-pereezde/.

По словам Овчинского, город стремится сделать переезд по программе реновации максимально комфортным, поэтому жителям бесплатно предоставляются грузчики и транспорт для перевозки вещей из старой квартиры в новую.

«В 2024 году в современное жилье переехали свыше 15 тыс. семей. Более 11 тыс. из них воспользовались сервисом „Помощь в переезде“. Кроме этого, город постоянно улучшает сервисы для участников программы реновации. Последнее цифровое обновление — единая сетка записи на услуги центров информирования по переселению. На них можно записаться как в самих центрах, так и онлайн — через портал mos.ru. Благодаря единой сетке исключаются пересечения в записях и длительные ожидания в очередях», — отметил Овчинский.

Он добавил, что это позволяет избежать накладок в записях и сократить время ожидания в очередях.

Он также отметил, что заявку на услугу «Помощь в переезде» можно оставить онлайн на портале mos.ru или лично в центрах информирования по переселению, которые расположены на первых этажах новостроек.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал про итоги реализации программы в прошлом году.

Всю информацию о программе реновации можно найти на сайте mos.ru. Подробности о домах и квартирах по программе доступны по ссылке.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5 176 домов. Ранее мэр столицы Сергей Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам и темпам строительства. Высокие темпы строительства жилой недвижимости соответствую инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».