Овчинский: 20 старых домов расселили по программе реновации в районе Лефортово

Жители 20 ветхих домов в столичном районе Лефортово переехали в квартиры по реновации, сказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Расселенные дома по реновации демонтируют. На месте сноса возведут новые ЖК с нужной инфраструктурой и благоустроенной территорией.

«Со старта переселения в районе Лефортово в 2022 году новоселье в новых квартирах отпраздновали все жители 20 старых домов. Им под заселение передали четыре новостройки, которые возведены с учетом безбарьерной среды. Дворы жилых комплексов благоустроены: там высадили деревья и кустарники, оборудовали площадки для активного отдыха и занятий спортом. Всего по действующей программе реновации в районе Лефортово предстоит расселить 40 объектов ветхого жилого фонда, новые квартиры получат около 6,5 тыс. москвичей», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о переселении свыше 215 тыс. москвичей по программе реновации в ближайшие три года.

Вся информация о реновации представлена на портале mos.ru. Подробнее о квартирах и домах по программе можно узнать по ссылке.