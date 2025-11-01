Овчинский: 120 семей переехали в новостройку на Ереванской улице Москвы

На юге столицы 120 семей переехали в новостройку по реновации, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства Москвы, Владислав Овчинский.

ЖК находится по адресу: ул. Ереванская, д. 4, корп. 2. В конце мая эту новостройку под заселение передали участникам программы реновации.

«В Царицыне 120 семей отпраздновали новоселье в пятисекционном жилом комплексе по адресу: ул. Ереванская, д. 4, корп. 2. Новостройка состоит из 253 квартир общей площадью свыше 14 тыс. кв. м. В том числе для маломобильных жильцов с ограниченными возможностями здоровья оборудованы две квартиры: в них широкие коридоры и дверные проемы, а в санузлах предусмотрены специальные поручни. Чтобы переезд участников программы реновации был действительно комфортным, город бесплатно предоставляет грузчиков и автомобиль. Сервис „Помощь в переезде“ можно заказать самостоятельно на mos.ru или в Центре информирования по переселению», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что свыше 215 тыс. москвичей приступят к переселению по реновации в ближайшие 3 года.