Отремонтирован складской комплекс на Андроновском шоссе в столице

При содействии Госинспекции по недвижимости Москвы в ЮВАО обновили складской комплекс. Об этом сообщил начальник контрольного ведомства Иван Бобров.

Мониторинг состояния сооружений и зданий во всех административных округах столицы регулярно проводит Госинспекция по недвижимости. Во время мероприятий выявляют обветшалые строения, которые в дальнейшем можно будет восстановить или демонтировать.

«Одним из последних примеров работы с ветхим фондом стало успешное обновление складского комплекса, расположенного по адресу: Андроновское шоссе, 24А, стр. 1А. В ходе осмотра здания общей площадью свыше 3700 кв. м инспекторы зафиксировали неудовлетворительное состояние его фасада», — сказал Бобров.

Он уточнил, что эксперты ведомства и собственник обсудили необходимость проведения ремонта и разработали план дальнейших работ.

Сейчас здание, задействованное для административно-складских нужд, обновили.