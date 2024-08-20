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Открытие школы на 825 мест в Красногорске планируется в начале сентября

В жилом комплексе «Пятницкие кварталы» вблизи деревни Сабурово в городском округе Красногорск завершено строительство школы на 825 учащихся. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Подмосковья.

В четырехэтажном здании общей площадью более 15 тысяч квадратных метров разместились учебные классы, специализированные кабинеты, IT-полигон, библиотечно-информационный центр, два многофункциональных спортзала, актовый зал на 300 мест, столовая и другие помещения.

На территории обустроены физкультурно-спортивная и детские игровые зоны, площадка для проведения общешкольных мероприятий, места для отдыха.

Открыть новую школу планируют в начале сентября текущего года.

Всего в 2024 году в Красногорске откроют 5 школ и 13 детских садов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе строится 21 школа и 11 детских садов. Важно также обеспечить своевременную готовность подъездных дорог к школам и парковок возле них.

«Лето — прекрасная пора, и, как обычно, оно заканчивается очень быстро и стремительно. У нас <…> капитальный ремонт 96 объектов, новое строительство: 21 школа, 11 детских садов», — сказал Воробьев.