От панелей к монолиту: каковы особенности строительства новых домов в Москве

Доля железобетонных монолитных жилых домов в России достигла уже почти 73%, в то время как доля жилья, возведенного по технологии панельного строительства, сократилась до 10%. Такое разделение прослеживается и в Москве. Недвижимость столицы уходит в сторону монолита, что является экономически более выгодным, сообщил РИАМО директор перспективных проектов Level Group Артем Охмат.

Москва выбрала вектор развития в сторону высотного строительства, именно поэтому монолитные дома завоевывают все больше популярности среди застройщиков, заявил он.

Высота панельного дома не превышает 25 этажей, в то время как средняя этажность новостроек в Москве, по данным ЕРЗ.РФ, больше 31 этажа.

«В Москве только в этом году планируется ввести в эксплуатацию 96 домов выше 100 м. Панельные технологии попросту не отвечают направлению развития города, так как по своей конструкции ограничены в этажах», — отметил эксперт.

По его словам, одной из отличительных особенностей строительства в Москве является высокая плотность застройки, а еще участки, неправильные в плане форм, которые выделяют под застройку. Это и Г-образные, и трапециевидные, и вытянутые кадастровые границы.

«Из-за плотной застройки, требований к инсоляции и стремления обеспечить лучшие видовые характеристики традиционные прямоугольные формы зданий часто не подходят. В таких условиях девелоперам важно разрабатывать проекты с нестандартной геометрией этажа в плане. Именно поэтому панельные дома, ограниченные исключительно прямоугольной или квадратной формой, не подходят для проектов современной Москвы», — подчеркнул Охмат.

Именно монолитные дома дают возможность сделать планировку квартиры свободной за счет небольшого количества несущих элементов, что является важным преимуществом для современных покупателей. Кроме того, в монолитных домах отсутствуют жесткие ограничения по площади остекления, благодаря чему удается обеспечить больше естественного света в квартирах, объяснил эксперт.

Тем не менее, возведение панельных домов проходит быстрее и обходится дешевле: они строятся примерно на 30% быстрее, чем монолитные, а их себестоимость — на 20% меньше, добавил он.

«Однако монолитные дома простоят около 150 лет, в то время как срок эксплуатации панельных достигает в лучшем случае 120 лет, но с надлежащей эксплуатацией», — заключил Охмат.