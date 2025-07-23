Осенью в Сергиевом Посаде откроется обновленный Дом культуры «Радуга»

Ремонт Дома культуры в Краснозаводске был одним из наказов, включенных в Народную программу «Единой России». Работы на объекте стартовали в конце 2024 года. На сегодняшний день готовность объекта составляет 63%, и подрядчик соблюдает запланированные сроки, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Единороссы Сергиева Посада лично контролируют каждый этап, взаимодействуя с подрядной организацией и инициативной группой жителей, а также помогают оперативно решать возникающие вопросы. Один из ключевых моментов — подключение теплового узла.

«Основные задержки связаны с согласованием подключения к мощностям „Газпромтеплоэнерго“. Раньше здание потребляло 80 киловатт электроэнергии, а после модернизации потребуется уже 200 киловатт», — пояснил депутат совета депутатов, член фракции «Единая Россия» Денис Иудин.

Он отметил, что стандартные сроки технологического присоединения могли затянуться до полутора лет, однако усилиями единороссов процедуру удалось сократить до шести месяцев.

«В нашем доме культуры занимается большое количество ребят, проходят различные концерты, конкурсы и фестивали разных уровней. Для нас это долгожданное событие и мы очень рады, что получили такую возможность благодаря народной программе. Уверена, что после ремонта обновленный ДК станет настоящим центром культурной жизни нашего округа, привлекая жителей на разнообразные мероприятия, концерты и выставки», — жительница Краснозаводска, член инициативной группы Наталья.

После обновления Дом культуры ожидают современные инженерные системы — теплообменники для горячего водоснабжения, системы дымоудаления, вентиляции и кондиционирования; техническое переоснащение — мультимедийный экран в концертном зале, звуковое оборудование и многофункциональная сцена, а также повышенная энергоэффективность — новые электросети и тепловые узлы.

Трудовой коллектив, более 700 воспитанников ДК и жители Краснозаводска с нетерпением ждут открытия обновленного учреждения. Все работы будут завершены к концу ноября 2025 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.