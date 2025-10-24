Опыт комплексного развития территорий Подмосковья показали на международном форуме

Главный архитектор Московской области приняла участие в Форуме архитекторов и проектировщиков Центральной Азии (CAFAD) в Алма-Ате (Казахстан). Александра Кузьмина выступила с докладом об опыте комплексного развития территорий Подмосковья, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

«Московская область — уникальный регион, по своему многообразию, историческому, культурному и природному, разной типологии застройки, во многом являющийся отражение м нашего государства. Для развития такого сложного и градостроительно активного региона необходимо было выработать правила, которые были бы одинаковыми для всех. Были сформулированы основные принципы градостроительного развития Подмосковья: сбалансированное и устойчивое развитие, социальная ответственность застройщиков, стандарты и высокое качество градостроительной среды. Механизм КРТ дал нам возможность эти принципы ввести в систему», — сказала Кузьмина.

Главный архитектор Московской области рассказала об инструментах комплексного развития территорий и деятельности региона в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни», ключевыми мероприятиями которого является обеспечение населения всеми видами инфраструктуры и развитие индивидуального жилищного строительства. Эффективно решить стратегические задачи можно на основе единого подхода, который обеспечит Стандарт ИЖС, в данный момент его разрабатывает Мособлархитектура.

Гостями мероприятия стали руководители органов власти, а также ведущие проектировщики и архитекторы Центральной Азии, представители строительных и девелоперских компаний, образовательных организаций, производители строительных материалов и конструкций. На площадке для обмена опытом собрались более 300 профессионалов отрасли.

Форум архитекторов и проектировщиков Центральной Азии — одно из крупнейших отраслевых мероприятий в макрорегионе. Организаторы — Национальная Ассоциация проектировщиков Казахстана совместно с Ассоциацией проектировщиков Московской области при поддержке Совета главных архитекторов регионов РФ и муниципальных образований им. А. В. Кузьмина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.