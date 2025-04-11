Опять перенос сроков: дольщики ЖК «Скандинавия» не могут въехать в свое жилье

Более 400 дольщиков в Новой Москве не получили в срок ключи от застройщика А101

Клиенты застройщика «А101» жалуются, что не могут добиться выдачи ключей от своих квартир в ЖК «Скандинавия». Более 400 дольщиков в Новой Москве не получили свое жилье в срок, сообщает Telegram-канал «Коммунарка».

По словам пострадавших, ключи должны были выдать еще до Нового года, однако застройщик уже третий раз переносит дату их передачи. Обращения в различные инстанции не дают результатов — представители компании не хотят встречаться с дольщиками, чтобы разъяснить ситуацию.

Более того, дом 35.2 в ЖК «Скандинавия» до сих пор не получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Все это отрицательно сказывается на финансовом положении дольщиков, из-за моратория невозможно обратиться в суд за компенсацией.

Возмущение клиентов

«Есть те, кто квартиру свою продал, выписался и сейчас без квартиры, прописки. Аренда жилья дорожает, а застройщик молчит и только пишет в уведомлениях о продлении сроков, что „как и планировалось, срок сдачи жилья до такого-то числа“. Все у них как планировалось и разные даты сдачи дома», — написала одна из дольщиков Елена Перова.

Другая клиентка компании отметила, что срок сдачи переносят уже третий раз: с 31 декабря 2024 года на 28 февраля 2025 года, затем на 30 апреля, а теперь уже на 30 июня. На вопросы дольщиков отвечают заготовленными шаблонами.

В другом комментарии отмечается, что менеджеры обещали, что квартиры будут сданы в срок, но этого не происходит. Тем временем застройщик отчитывается о сверхприбыли.

«У всех все прекрасно. Кроме кинутых дольщиков. Каждый раз при переносе сроков так же врут», — высказался еще один обманутый клиент компании.

Еще одна проблема для многих дольщиков — в мае необходимо оформлять документы в школы, но у родителей до сих пор нет ни квартиры, ни прописки. Люди рассчитывали получить ключи до конца 2024 года, чтобы успеть сделать ремонт и оформить детей в учебные заведения.

«Идеальный» рейтинг ЖК

Фото - © скриншот/Яндекс.Карты

В одном из картографических сервисов жилой комплекс «Скандинавия» имеет оценку пользователей 4,9 из 5 — практически идеальный результат. Оставленные гражданами комментарии расхваливают проект компании «А101». Но так застройщик пускает пыль в глаза. Если глубже погрузиться в контент, то можно наткнуться на истории обманутых дольщиков, а хвалебные слова начитают казаться накрученными.

Для того, чтобы понять реальное состояние дел на объекте, достаточно отфильтровать комментарии по самому негативному рейтингу. Тогда-то и всплывают все неудобные для застройщика нюансы.

«На картинках и в офисе застройщика все красиво. <…> Купились на это все и, видимо, зря. <…> Застройщик „А101“ уже 2 раза переносит сроки сдачи дома, и когда дом будет сдан, неизвестно. Пока перенесли суммарно на 4 месяца — платите ипотеку и снимайте жилье, это теперь ваши проблемы! Застройщик заранее не уведомляет о переносе, все в последний момент. Как подходит срок сдачи дома, приходит уведомление о переносе — спланировать что-либо невозможно», — жалуется Владислав.

Возмущение мужчины разделяют еще минимум с десяток граждан, попавших в аналогичную ситуацию. Все они негодуют из-за переноса сроков и молчания застройщика.

«После покупки квартиры о каком-либо внятном комфортном сопровождении можете забыть. Ни на одно сообщение их менеджеры вам не ответят. Знаю, о чем говорю. Имел неосторожность купить квартиру еще в 2023 году. Сдать дом должны были еще 2 месяца назад. Тишина. Дом стоит недостроенный. А менеджеры молчат. Но при первой встрече вам будут улыбаться», — заявил еще один потерпевший.

Кроме того, нет и обещанной «А101» инфраструктуры — ни образовательных, ни медицинских учреждений поблизости не наблюдается.

«Застройщик обещал школу в пешей доступности. Так вот, мы переехали, а школу предложили в часе езды для моих детей — 3 и 5 класс. Больница далеко и переполнена. Не верьте застройщику, ему бы только карманы набить, а на людей на..... Без детей и без болезней жить тут можно», — рассказала Оксана.

Ответ застройщика

Фото - © «А101»

В компании «А101» ответили, что на данный момент в домах ЖК «Скандинавия» 35.2 и 1, 35.2 и 2, 35.2 и 3 идет цикл пусконаладочных работ, завершаются мероприятия для сдачи квартир. График передачи жилья обещают сформировать до 30 июня 2025 года. Дольщикам направят SMS с приглашением посетить офис компании.

«Мы прилагаем максимум усилий для скорейшего завершения подготовительных мероприятий. О старте заселения обязательно проинформируем дополнительно», — сообщил застройщик.

Недовольных жителей пригласили задать дополнительные вопросы в постпродажный отдел. В компании заявили, что всем жителям направили сообщения, в которых объяснили причины задержки сдачи квартир. Там же указан номер телефона, куда обращаться в случае возникновения вопросов. Номер телефона также всем высылался в SMS-оповещении, где было сообщение с информацией о задержке: 8(499)1102109.