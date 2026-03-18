Она хотела бы жить на Манхэттене: в Москве продают «бабушкину халупу» за 56 млн

Пользователи Сети активно обсуждают предложение о покупке московской квартиры из старого фонда. За ужасную трешку в 69,7 кв. м или, как ее назвали комментаторы — «бабушкину халупу», просят 56 млн рублей. При этом за такую же цену можно приобрести элитную недвижимость в Нью-Йорке, сравнили они.

На одной из платформ с объявлениями появилась занятная публикация, которая вызвала резонанс в Сети. На продажу выставили трехкомнатную квартиру, в которой 1 кв. м стоит 803 443 рубля, а полная стоимость жилья — 56 млн рублей.

Из «удобств» на фотографиях можно увидеть старый дубовый паркет, ободранные двери и стены, черные от плесени плинтуса. Мебель есть только на кухне, частично присутствует техника, но она также «не первой свежести». Справедливости ради, в квартире установлены пластиковые окна и даже старый, но все же кондиционер. Судя по фото, жилье находится в трехэтажном доме с цокольным этажом, однако продавец указывает 2 этаж 14-этажной постройки. В ипотеку «хоромы» можно взять от 572 тыс. рублей в месяц.

Комментаторы сравнили эту квартиру с недвижимостью в Нью-Йорке. За 690 тыс. долларов (56 млн рублей) недалеко от Манхэттена можно приобрести элитную недвижимость с дизайнерским ремонтом, спортзалом и мраморными полами в фойе. Жилье полностью укомплектовано современной бытовой техникой и мебелью.

Пользователи Сети отметили, что также за эти деньги можно купить 5 квартир в Турции: в одной жить, а остальные сдавать. Многие шутя вспомнили знаменитую песню со словами: «Она хотела бы жить на Манхэттене», но с иронией добавляли, что «это далеко от МКАД».

