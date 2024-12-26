Омбудсмен Фаевская поздравила сироту из Балашихи с получением квартиры

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская навестила Кристину в ее новой квартире в Балашихе. Омбудсмен помогла девушке получить квартиру в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена региона.

«Очень рада, что у Кристины все сложилось хорошо и теперь у девочки в Балашихе, в которой она живет всю жизнь, есть свой дом. Благотворительный фонд «Линия сердца» на новоселье подарил Кристине спальный гарнитур. Молодой человек Кристины помогает ей собрать мебель. Пока она только обустраивается, но у нее уже большие планы на будущее. Сейчас Кристина учится в колледже, потом планирует поступать в институт», — сказала Ирина Фаевская.

Кристине по закону положена квартира по месту регистрации как ребенку, оставшемуся без попечения родителей. Однако несмотря на то, что всю жизнь девочка прожила с бабушкой в Балашихе, зарегистрирована она была в Калужской области. Поэтому, когда после смерти бабушки в 2023 году, Кристина попыталась самостоятельно получить жилье в Московской области по фактическому месту жительства, то получила отказ из-за отсутствия регистрации.

Омбудсмен помогла Кристине составить исковое заявление, в котором она просит признать ее право на получение благоустроенной квартиры по месту фактического проживания.

В Балашихинском городском суде исковое заявление было удовлетворено.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что около 1 тыс. детей-сирот обеспечат жильем в Подмосковье в 2024 году. Ребятам выдадут 814 жилищных сертификатов и 172 квартиры.

«Для каждого человека важно иметь свой теплый, уютный дом, особенно, если у него нет поддержки родных и близких. С 2013 года мы выдали 8,5 тыс. квартир сиротам. В этом году жильем будут обеспечены 986 детей», — сказал глава региона.

Согласно федеральному закону, норма выдачи жилищных сертификатов детям-сиротам — с 23 лет, но Московская область первой в РФ снизила порог до 18 лет.

Сертификат может быть использован в качестве альтернативы покупке квартиры. Его стоимость рассчитывается на основе средней цены за квадратный метр в определенном муниципалитете.

Минимальная площадь жилья, которую можно приобрести по сертификату, составляет 27 кв. м.