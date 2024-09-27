сегодня в 16:17

Около 81 тыс обращений поступило в колл-центр БТИ Подмосковья с начала года

С начала года на горячую линию БТИ Московской области поступило более 80 тыс. звонков. Преимущественно обращения связаны с вопросами по оформлению технических планов и технических паспортов, межеванию, а также предоставлению архивных сведений и справок. Об этом сообщает пресс-служба Мособлимущества.

Единый колл-центр БТИ Московской области работает уже 5 лет и за эти годы стал популярным и востребованным для жителей Подмосковья.

Обратиться в колл-центр можно посредством официального сайта учреждения, оставив заявку и заполнив специальную форму в разделе «Услуги и сервисы», а также напрямую, позвонив по номеру: 8(498)568-88-88. Колл-центр работает ежедневно с 8:00 до 20:00.

Теперь получить консультацию и заказать услугу БТИ Московской области можно в ближайшем отделении МФЦ.

В бюро технической инвентаризации граждане могут заказать документы для перевода садового дома в жилой, регистрации недвижимости, перепланировки, снятия объекта с учета и др.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.