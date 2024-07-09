сегодня в 14:16

Около 5,6 тыс дольщиков Подмосковья получили выплаты за I полугодие 2024 года

Зампред правительства РФ, председатель наблюдательного совета ППК «Фонд развития территорий» Марат Хуснуллин заявил, что 5,6 тыс. пострадавших дольщиков из Подмосковья получили компенсации с помощью федеральных механизмов, сообщает пресс-служба кабмина.

«Продолжаем работу по исполнению принятых наблюдательным советом „Фонда развития территорий“ решений по защите участников долевого строительства, пострадавших от недобросовестных застройщиков. В I полугодии выплаты получили 10,6 тыс. граждан (РФ – ред.)», — сказал Хуснуллин.

Он добавил, что Московская, Ленинградская и Ульяновская области, а также Ставропольский и Красноярский края вошли в топ-5 регионов по числу граждан, которым выплатили компенсации. В данных субъектах РФ деньги получили 5,6 тыс. пострадавших дольщиков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов региона должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.