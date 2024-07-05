Около 50 медработников в Подмосковье получили свидетельства на соципотеку

Сегодня в доме правительства Подмосковья прошло вручение свидетельств по программе «Социальная ипотека». Сертификаты получили 48 медицинских специалистов. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«Мы не только привлекаем новые кадры в наши больницы, но и в фокусе нашего внимания специалисты, которые давно работают в наших больницах. Например, «Социальная ипотека» запущена у нас с 2016 года и благодаря этой программе свидетельства на приобретение квартир получили более 1,8 тыс. врачей. Сегодня мы вручили такие сертификаты еще 48 специалистам», — сказала первый зампредседателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева.

В рамках программы специалисты получают от Московской области 50% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса. В течение 10 лет ежемесячно выплачивается компенсация суммы основного долга — сам получатель социальной ипотеки платит только проценты по кредиту.

Помимо «Социальной ипотеки», в Подмосковье реализуются другие меры соцподдержки медработников: компенсация аренды жилья, предоставление земельного участка под строительство дома, программы «Земский доктор», «Приведи друга» и другие.

С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что власти региона продолжают привлекать врачей разных специальностей на работу.

«Мы стараемся в нашем регионе привлекать врачей, условия создавать. Их много не бывает. Этих условий. Есть социальная поддержка и материальная поддержка. Но врачей не хватает», — отметил Воробьев.