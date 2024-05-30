Около 50 медработникам Подмосковья вручили сертификаты на соципотеку

В доме правительства Московской области состоялось первое вручение в 2024 году свидетельств по программе «Социальная ипотека». Сертификаты на приобретение жилья получили 47 медработников: врачи, фельдшеры, медицинские сестры, а также акушерка и рентгенолаборант. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Данная программа действует с 2016 года по инициативе Губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева. С начала ее реализации более трех тысяч специалистов смогли улучшить свои жилищные условия.

«В 2024 году мы вручим 295 свидетельств по программе «Социальная ипотека». Из них: 160 медицинским работникам — врачам, фельдшерам и медсестрам, 73 учителям, 57 свидетельства молодым ученым и уникальным специалистам ОПК и 5 тренерам. По программе участники получают от региона 50 процентов от стоимости жилья в качестве первоначального взноса», — сказала министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

Министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк отметил, что соципотека является одной из самых значимых мер соцподдержки для медработников в регионе.

«За время ее работы ею воспользовались более 1,8 тыс. медиков в Подмосковье. В этом году мы планируем выдать 160 свидетельств», — уточнил Алексей Сапанюк.

Свидетельства получили медицинские работники из Балашихинской, Одинцовской, Химкинской, Щелковской, Королевской, Красногорской, Реутовской, Пушкинской и других больниц, а также из Московской областной станции скорой медицинской помощи.

С полным списком специальностей, которые могут претендовать на получение соципотеки, и условиями ее получения можно ознакомиться на сайте Министерства жилищной политики Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жители рассказывают властям о недостатке врачей первичного звена и узких специалистов. Более 500 специалистов удалось трудоустроить в подмосковные медучреждения по программе «Приведи друга».

«Мы постоянно в поиске и стараемся делать так, чтобы настоящие мастера своего дела, опытные медики приходили работать в подмосковные поликлиники, госпитали, амбулатории, ФАПы. У нас действует целый комплекс мер поддержки. Порядка 16 тыс. сотрудников уже воспользовались компенсацией аренды жилья», — отметил он.