Офисно-деловой центр появится в Нижегородском районе Москвы

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В Нижегородском районе Юго-Восточного административного округа Москвы возведут офисно-деловой центр, об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

Площадь объекта составит более 20 тыс. кв. м. В результате реализации проекта мегаполис предоставит новые рабочие места свыше 4 тыс. сотрудников.

Строительство офисно-делового центра ведется за счет инвесторов по программе стимулирования создания мест приложения труда. Она была утверждена в 2019 году. За время работы программа охватила практически всю Москву.

Было заключено свыше 120 соглашений. Это позволит мегаполису получить более 281 тыс. рабочих мест практически во всех отраслях экономики.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил о завершении монолитных работ в офисном центре рядом с метро «Пыхтино». Реализация проекта предоставит жителям около 4,6 тыс. новых рабочих мест.