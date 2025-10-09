Однокомнатные квартиры лидируют по продажам в старых границах Москвы

В пределах старой Москвы структура спроса зависит от класса жилья, однако общий тренд сохраняется — основу сделок составляют однокомнатные квартиры, сообщили РИАМО в пресс-службе компании «НДВ-Супермаркет Недвижимости» и девелопера Unikey.

В комфорт-классе ситуация схожа с Новой Москвой: основой спроса являются одно- (40,3%) и двухкомнатные (26,1%) квартиры.

В бизнес-классе по итогам восьми месяцев 2025 г. усилился интерес к небольшим форматам: доля однокомнатных квартир выросла до 34,2% (+2,9% год к году). Эксперты считают, что это отражает расширение круга покупателей, ориентированных на престижные локации, но выбирающих более компактные метры.

Продажи двухкомнатных, трехкомнатных и четырехкомнатных квартир снизились на 0,1%, 1,2% и 0,5% соответственно. При этом средняя площадь студий выросла на 2,4%, трешек — на 1,9%, а четырехкомнатных — на 3,2%. Однушки и двушки, напротив, немного потеряли в метраже — на 1,9% и 0,2%.

В премиум-сегменте тенденции противоположные. Здесь растет спрос на просторные квартиры: доля четырехкомнатных выросла до 14,6% (+1,9% к прошлому году), а трехкомнатных — до 24,1%. При этом продажи студий и двушек снизились, что говорит о сохранении интереса к статусным лотам.

Одновременно аналитики зафиксировали сокращение средней площади — элитные однушки, двушки и трешки стали меньше примерно на 6%, а студии — на 5,2%. Наименее изменились четырехкомнатные квартиры, потеряв в среднем лишь 1%.

