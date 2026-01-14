Одиннадцать семей из Балашихи получили сертификаты на улучшение жилищных условий

Одиннадцать семей из Балашихи получили свидетельства на получение социальной выплаты для покупки жилья или строительства дома в рамках программы «Жилище», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Глава Балашихи Сергей Юров вручил сертификаты участникам государственной программы Московской области «Жилище» и подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей». Вручение прошло при участии заместителя главы Евгении Сироты и начальника управления по жилищным вопросам Александры Александровой.

Социальная выплата формируется из федерального, регионального и местного бюджетов. Размер выплаты составляет 30% от расчетной стоимости жилья для семей без детей и 35% — для семей с детьми. Получатели должны приобрести жилье на территории Московской области в течение семи месяцев с момента получения сертификата.

За последние пять лет в Балашихе по этой программе было реализовано 44 свидетельства на сумму более 120 миллионов рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе продолжается реализация программы «Социальная ипотека». Сертификаты вручают людям самых востребованных профессий, которые учат, лечат, посвящают себя научным открытиям, укрепляют ОПК, помогают добиваться успехов в спорте. Губернаторская программа позволяет купить жилье по доступной цене.

«Первую половину стоимости квартиры Московская область оплачивает сразу в виде первоначального взноса, вторую половину участник берет в ипотеку, а регион ежемесячно в течение 10 лет компенсирует ему эту сумму. Специалисту же нужно только гасить проценты», — заявил Воробьев.