Обновленный лицей в Орехово-Зуеве откроется 1 сентября

сегодня в 19:50

В деревне Демихово Орехово-Зуевского городского округа на улице Заводской завершены работы по капитальному ремонту второго корпуса Демиховского лицея, сообщает пресс-служба регионального минстройкомплекса.

Работы проведены в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области», в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети».

Школьное здание построили более 70 лет назад. Его площадь — 1 402 квадратных метра. По проекту капремонта в здании провели кровельные и фасадные работы, обустройство входных групп, замену систем отопления, вентиляции, канализации, внутренние работы, благоустройство прилегающей территории, закупили новую мебель и оборудование.

Уже 1 сентября в младшую школу Демиховского лицея придут около 320 учеников, из них 63 первоклассника.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.