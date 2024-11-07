Обновленную библиотеку в дер Зубцово Богородского округа откроют в декабре

Библиотека — самое главное место притяжения и досуга для жителей двух деревень Богородского округа — Зубцово и Ново. Здесь есть кружок рукоделия, организованы секции для ребят, проводятся занятия для участников «Активного долголетия». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Проведение газа способствовало увеличению численности местного населения; поэтому остро встал вопрос об организации места для культурного и общественного досуга.

Само здание — дореволюционной постройки. Точную дату возведения строения сказать сложно, но по характерным деталям — это 1892–1898 гг. После революции здесь располагалась деревенская школа.

В настоящее время здание библиотеки — это не только место хранения книг, но и информационный центр, в стенах которого протекает общественная жизнь.

Восстанавливать объект начали еще два года назад в рамках федерального проекта «Культура малой Родины», инициатором которого явилась партия «Единая Россия». За два года были проведены работы по укреплению фундамента и обновлению кровли. Произведен монтаж систем электроснабжения, установлены новые окна. Теперь здание библиотеки похоже на пряничный домик из детской сказки.

В настоящее время идет внутренняя отделка. Все этапы восстановительных работ непрерывно контролирует замглавы Богородского округа Сергей Пастухов.

Местные жители ждут с нетерпением, когда родная библиотека вновь гостеприимно распахнет свои двери.

По информации от управления культуры администрации округа, библиотеку планируется открыть в середине декабря 2024 года.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.