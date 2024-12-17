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Обновленная школа в подмосковной деревне Софьино откроется к 1 сентября 2025 года

В деревне Софьино Наро-Фоминского г. о. приступили к работам по капитальному ремонту Софьинской средней школы. Об этом сообщила пресс-служба министерства стройкомплекса Московской области.

«Работы идут по госпрограмме Московской области за счет средств бюджета. Строители проводят на объекте демонтажные работы», — уточняется в сообщении.

Здание Софьинской школы было построено в 1983 году по проекту болгарских архитекторов. Общая площадь объекта — почти 4,5 тысячи квадратных метров. В ходе капремонта в школе заменят внутренние инженерные сети (отопление, вентиляция, внутреннее электроснабжение, слаботочные сети, водопровод и канализация), капитально отремонтируют внутренние помещения, фасад, кровлю.

Завершение работ запланировано к 1 сентября 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.