Обновленная школа № 17 в Орехово-Зуеве откроется 1 сентября

Капитальный ремонт школы № 17 в деревне Малая Дубна Орехово-Зуевского округа завершен. Здание в ярко-оранжевом и бежевом цветах — теперь украшение деревни. Специалисты завершили все работы и занялись сборкой мебели. В помещениях наводят чистоту, учителя обустраивают свои кабинеты, сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

Как отмечает заместитель директора по учебно-воспитательной работе Маргарита Ветрова, такой красивой ее родная школа не была никогда, сюда хочется идти и работать.

Строители заменили все, из прежнего остались только стены. Удалось расширить коридоры, рядом со спортзалом сделали душевые и туалеты, которых раньше не было. В холле на втором этаже разместили высказывание Циолковского: «Невозможное сегодня станет возможным завтра».

Капитальный ремонт школы в Малой Дубне провели по нацпроекту «Молодежь и дети». 1 сентября в полностью обновленное здание придут 230 учеников, из них 25 — в первый класс.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что к 1 сентября 2025 года в регионе откроется 26 новых школ. Еще 57 школ будут капитально отремонтированы.

«Все знают нашу заметную динамику по строительству и открытию новых школ. К первому сентября мы открываем 26 новых школ», — подчеркнул Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.