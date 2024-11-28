Обновленная поликлиника № 1 откроется в Королеве в 2025 году

На территории Королевской больницы продолжается капитальный ремонт поликлиники № 1, одной из самых старых в городе. В настоящее время строители выполнили бетонирование плит перекрытия на всех трех этажах и подвальном помещении. В ближайшее время начнутся работы по гидроизоляции пола, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Параллельно специалисты трудятся над расширением и укреплением входных групп. На объекте задействовано более 15 человек. Техника привлекается по необходимости.

До конца декабря рабочие должны будут установить окна и полностью закрыть тепловой контур здания. Это позволит приступить к внутренним работам. На объект уже завезли необходимое оборудование, которое позволит поднять температуру в помещениях до комфортных для работы плюс 15 градусов. Что касается новогодних праздников, то рабочие в неполном составе выйдут на смену уже 3 января.

Здание поликлиники № 1 было построено в 1956 году по проекту известного архитектора Любови Гулецкой.

Обновленное здание будет открыто весной 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.