Объявлен конкурс на реконструкцию гимназии в Раменском муниципальном округе

В Раменском округе планируют реконструировать гимназию с возведением пристройки на 500 мест, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Работы осуществляются в рамках муниципальной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» финансируются за счет средств бюджета Московской области.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по реконструкции объекта капитального строительства в сфере образования и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации гимназии со строительством пристройки на 500 мест в Раменском муниципальном округе», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по реконструкции объекта капитального строительства в сфере образования и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: МОУ «Гимназия г. Раменское» со строительством пристройки на 500 мест по адресу: Московская область, г. Раменское, ул. Северное шоссе, д. 8»

Планируется в рамках проведения закупки реконструкция четырехэтажного здания со строительством пристройки общей площадью до 4 500 кв. метров. (будет уточняться проектом).

Работы по данному объекту планируется завершить в 2027 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.