Новый водозаборный узел в селе Каринское Одинцовского округа построен на 45%
Фото - © Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области
В селе Каринское Одинцовского округа продолжается строительство современного водозаборного узла мощностью 600 куб. м воды в сутки. На сегодняшний день выполнили уже 45% работ: на объекте установили каркасы станции водоподготовки, ведется обшивка наружных стен и монтаж лестниц. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.
Строительство ВЗУ ведется в рамках госпрограммы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами».
Водозаборный узел представляет собой ключевой элемент системы водоснабжения, он отвечает за забор воды из источника, ее очистку и распределение.
На площадке задействованы 6 специалистов и 1 единица техники.
Обновленный водозабор запустят в сентябре, он обеспечит питьевой водой более 1,5 тыс. местных жителей.
В 2025 году в Московской области планируется ввести 150 объектов, при этом почти половина из них расположена в Истре, Коломне, Можайске, Дмитровском и Одинцовском округах.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.
«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.