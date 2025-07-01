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Новый водозаборный узел в селе Каринское Одинцовского округа построен на 45%

В селе Каринское Одинцовского округа продолжается строительство современного водозаборного узла мощностью 600 куб. м воды в сутки. На сегодняшний день выполнили уже 45% работ: на объекте установили каркасы станции водоподготовки, ведется обшивка наружных стен и монтаж лестниц. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Строительство ВЗУ ведется в рамках госпрограммы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами».

Водозаборный узел представляет собой ключевой элемент системы водоснабжения, он отвечает за забор воды из источника, ее очистку и распределение.

На площадке задействованы 6 специалистов и 1 единица техники.

Обновленный водозабор запустят в сентябре, он обеспечит питьевой водой более 1,5 тыс. местных жителей.

В 2025 году в Московской области планируется ввести 150 объектов, при этом почти половина из них расположена в Истре, Коломне, Можайске, Дмитровском и Одинцовском округах.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.