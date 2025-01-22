Новый складской комплекс за 12 млрд рублей построят в Павлово-Посадском округе

Главгосстройнадзор Московской области выдал разрешение на строительство первой очереди складского комплекса в Павлово-Посадском городском округе. Объект планируют возводить в несколько этапов. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

На всех этапах застройщика — компанию «ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ЭЛЕКТРОГОРСК» — сопровождают менеджеры центра содействия строительству при правительстве Подмосковья.

Складской комплекс площадью более 52 тысяч квадратных метров предназначен для хранения тканей, швейных принадлежностей, трикотажных изделий, обуви, посуды, столовых приборов, игрушек, канцелярских товаров, мыла, ювелирных украшений и других товаров. Одновременно здесь смогут хранить порядка 53 тыс. изделий.

В реализацию проекта планируют вложить около 12 млрд рублей. Возведение складского комплекса позволит создать в Павлово-Посадском городском округе 900 новых рабочих мест.

Завершить все этапы строительства объекта планируют к 2030 году.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе обращения к жителям региона обратил внимание бизнеса на важность поддержки от ЦСС.

«Еще раз обращаю внимание на важность работы ЦСС. Проект должен продолжаться для того, чтобы не было головной боли у тех, кто строит фабрику, завод или небольшой цех», — сообщил Воробьев.

Глава региона обратил внимание на то, что в настоящее время подобные проекты рассматриваются и реализуются.