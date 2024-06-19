Новый складской комплекс «Лихачевский» в Химках откроют в 2024 году

Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области проверили строительство складского комплекса «Лихачевский», возводимого в городском округе Химки на Малом Проезде. Готовность объекта составляет 90%, строители выполняют внутреннюю отделку и продолжают устройство внутренних инженерных систем, сообщает пресс-служба ведомства.

Площадь двухэтажного комплекса составляет порядка 21,5 тыс. квадратных метров. В здании разместятся зоны хранения и обработки грузов, офисные, административно-бытовые и технические помещения. На территории комплекса оборудуют место для ремонта авто. Согласно проекту, также появится парковка на 260 машино-мест и площадки для разворота и маневрирования. У комплекса будет вся необходимая инженерная инфраструктура: 250-кубовые пожарные резервуары с насосной станцией, очистные сооружения и дизельная генераторная для бесперебойного электроснабжения. Въезд и выезд будет осуществляться через два КПП.

Завершение строительства намечено на третий квартал 2024 года.

Реализуемый проект привлек в Московскую область порядка 1 млрд рублей инвестиций.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы.

По словам главы региона, только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.