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Новый птичий репродуктор в Шаховской даст Подмосковью 7,5 млн яиц в год

Завершено строительство современного репродуктивного комплекса, предназначенного для разведения птицы яичных пород в деревне Пленцино городского округа Шаховская. Об этом сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора Подмосковья.

Площадь нового комплекса составляет 7,3 тыс. кв. м. Он предназначен для производства яиц и включает в себя:

инкубаторий,

карантинный корпус на 6 тыс. голов,

два корпуса для родительского стада на 30 тыс. голов,

склад для хранения яиц,

лабораторию для контроля качества.

Кроме того, застройщик обеспечил объект собственным водозабором и очистными сооружениями.

Проектная мощность репродуктора — 30 тыс. голов птицы, а ежегодный объем производства — 7,5 млн яиц.

Строительство нового сельхозобъекта проходило под контролем Главгосстройнадзора Московской области. После финальной проверки инспекторами ведомства застройщику выдано заключение о соответствии построенных зданий комплекса проектной документации. Ввод репродуктора в эксплуатацию запланирован в ближайшее время.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность привлечения собственных ресурсов региона для развития сильной экономики. Он назвал это важной и чувствительной работой.

«Мы активно привлекаем новые предприятия, оказываем содействие развитию и модернизации уже значимых для экономики региона компаний, предоставляя самые разные меры поддержки. Рассчитываем, что они будут создавать рабочие места, внедрять технологии», — заявил Воробьев.