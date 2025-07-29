Новый дом в ЖК «Квартал Авиаторов» Балашихи поставили на кадастр

Новый дом в ЖК «Квартал Авиаторов» в округе Балашиха поставлен на кадастровый учет. Теперь дольщики смогут оформить право собственности на квартиры, прикрепиться к поликлинике, записать детей в школы, детские сады и осуществлять другие юридические действия. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

Постановка на кадастр стала возможной благодаря работе министерства жилищной политики и управления Росреестра по Московской области.

Адрес: Московская область, г. о. Балашиха, мкр. Авиаторов, ул. Колдунова, д. 1

Кадастровый номер: 50:15:0011005:7816.

В трех 17-этажных секциях расположено 528 квартир общей площадью более 24 тыс. кв. метров. Еще более 2 тыс. кв. метров занимают коммерческие помещения, в которых откроются магазины, кафе и другой ритейл.

В квартирах запроектированы различные планировки — компактные студии и многокомнатные квартиры, идеально подходящие для большой семьи. Основная часть квартир — в евроформате. В проекте имеются лоты с гардеробной, гостевым санузлом и постирочными. Квартиры передаются собственникам с чистовой отделкой, в которую входят ламинированное напольное покрытие, обои под покраску и натяжные потолки. В санузлах выложен керамогранит на пол и всю высоту стен, предусмотрена установка ванной с верхним душем и современного сантехнического оборудования.

Подъезды выполнены на уровне земли и имеют грязезащиту, что позволяет легко заходить в дом молодым родителям с колясками и маломобильным гражданам, а также сохранять чистоту в подъезде. Сами входные группы являются сквозными, такое решение дает жителям быстрый доступ во внутренний двор и на улицу. Все секции оборудованы колясочной, на -1 этаже расположены кладовые для хранения сезонных вещей.

ЖК «Квартал Авиаторов» строится в 8 км от МКАД, в городском округе Балашиха рядом с действующими объектами социальной и коммерческой инфраструктуры. Проект расположен возле Горенского лесопарка и недалеко от заповедника «Лосиный остров». Железнодорожная станция «Балашиха» расположена в 5 минутах езды от застройки. Помимо шести жилых домов с закрытыми дворами-парками на территории проекта построят детский сад для 255 малышей и поликлинику на 91 посещение в смену.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в ряде новых территорий Подмосковья наблюдается высокий запрос на строительство жилья.

«Запрос на строительство нового жилья в определенных территориях у нас высокий», — сообщил Воробьев.

Он отметил, что в таких городских округах, как Ступино, Дубна, Пущино и Серпухов наблюдается проблема с ростом строительства жилья. Необходимо создать условия, чтобы и там началось активное строительство индивидуального жилья.

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