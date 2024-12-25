Новый дом в ЖК «Ильинские Луга» в Красногорске поставлен на кадастр

Участники долевого строительства в ЖК «Ильинские Луга» городского округа Красногорск могут оформить право собственности на квартиры, прикрепиться к поликлинике, записать детей в школы, детские сады и осуществить другие юридические действия. Их дом поставили на кадастровый учет, сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

Оперативная постановка на кадастр стала возможной благодаря работе синистерства жилищной политики и управления Россреестра по Московской области.

Дом по адресу: Московская область, Красногорск, пос. Ильинское-Усово, улица Заповедная, дом 20, поставили на кадастровый номер — 50:11:0050501:25132.

Корпус рассчитан на 536 квартир различной планировки — от студий до трехкомнатных. Входные группы спроектированы по принципу безбарьерной среды. Для детей и взрослых обустроены площадки для игр и отдыха. Территория рядом с домом благоустроена.

Жилой квартал «Ильинские луга» расположен в 10 километрах от МКАД по Новорижскому шоссе, в городском округе Красногорск. На территории комплекса запроектирована развитая социальная инфраструктура: 9 детских садов в общей сложности на 2 950 мест, 4 школы суммарно на 6 100 мест, 2 поликлиники и больница, зеленые дворы-парки с современным благоустройством, детские и спортивные площадки.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями .