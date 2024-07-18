Новый дом с подземным паркингом появится в ЖК «Ривер Парк» Королева в 2026 году

Инспекторы Главгосстройнадзора Подмосковья продолжают следить за возведением ЖК «Ривер Парк» в округе Королев. Сейчас застройщик возводит вторую очередь застройки жилого комплекса. Так, в процессе строительства находится 17-этажный дом на 544 квартиры, где предусмотрен и подземный паркинг на два этажа. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Общая площадь многоквартирного дома с паркингом составит практически 50 тыс. кв. метров. В настоящее время ведутся работы по устройству надземной части здания. Готовность объекта уже превысила 40%.

Жилой дом имеет Г-образную форму, разделен на четыре секции. Проектом предусмотрен паркинг на 347 мест. Владельцам парковочных мест не нужно будет выходить во двор, чтобы попасть домой — на этаж их доставят лифты, которые будут в каждой секции. Каждый подъезд будет оснащен двумя лифтами: один пассажирский и второй грузопассажирский.

Планировка же самих квартир выполнена на основании маркетинговых исследований и полностью соответствуют требованиям к жилым зданиям заданного уровня комфортности. Так, застройщик предлагает жилье на любой вкус: есть квартиры-студии — 48, однокомнатные — 304, двухкомнатные — 64, евродвушки также представлены в количестве 64, трехкомнатные — 38, а евротрешки — 16.

Окончание строительства ожидается в IV квартале 2026 года, до этого момента инспекторы Главгосстройнадзора еще не раз проведут надзорные мероприятия на объекте.

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